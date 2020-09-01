На развитие внутреннего туризма дополнительно выделяют 1,2 млрд рублей

Еще 1,2 млрд рублей направлены на гранты для проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Об этом рассказал премьер Мишустин.

«Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», — сообщает пресс-служба правительства.

Гранты могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации «на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров».

Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента. Ростуризм же должен отчитаться до 15 февраля следующего года о целевом расходовании данных средств.

Величина гранта ограничена суммой в 3 млн рублей.

По материалам «ТАСС».