В ТК пропишут срок для взыскания с работодателей морального вреда

В соответствии со статьей 237 ТК работнику компенсируется моральный вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием работодателя. Этот вопрос может быть рассмотрен в суде.

Однако в настоящее время на законодательном уровне отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав, в том числе после их восстановления решением суда.

В связи с этим практически невозможно компенсировать моральный вред, причиненный нарушением трудовых прав, после того, как факт такого нарушения признан судебным решением, а сами права восстановлены, без нарушения баланса прав и законных интересов сторон трудовых отношений.

Минтруд разработал законопроект, которым предлагается установить срокиобращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав.

Предлагается, что данное требование может быть предъявлено работником одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков, предусмотренных частью первой статьи 392 ТК (трехмесячный и месячный - для споров об увольнении), либо в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.

Проект размещен сегодня на федеральном портале.