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Инфляция в сентябре в среднем составит 3,7%, считают эксперты

Годовую инфляцию в России на сентябрь прогнозируют на уровне 3,6%, до конца года она должна вырасти до 3,7%.

Об этом пишут «РИА Новости».

При этом, ЦБ в июле обновил прогноз по инфляции: на конец текущего года регулятор ожидает инфляцию в 3,7-4,2%, а в конце следующего года она будет находиться в диапазоне 3,5-4%.

Росстат считает, что в апреле инфляция была 3,1%, в мае упала до 3%, а в июне рахогналась до 3,2%.

Самые скромные ожидания у начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, который ждет в сентябре в месячном выражении дефляции, а в годовом роста цен лишь на 3,4%.

«Август и сентябрь традиционно являются дефляционными месяцами. Недавнее ослабление рубля едва ли было способно вызвать увеличение инфляционных ожиданий, поэтому ничего не мешает проявиться дефляции и в сентябре», — уверен он.

Годовая инфляция в сентябре окажется вблизи 3,5%, соглашается макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

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«Постепенное повышение годовых темпов роста цен — прежде всего результат низкой базы прошлого года. В динамике месяц к месяцу с исключением сезонности не заметно пока что какого-либо заметного ускорения: курс рубля ослаб незначительно, тогда как экономическая активность все еще остается сдержанной, несмотря на постепенное восстановление», — говорит он.

В то же время большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу года инфляция не сможет достичь целевого уровня в четыре процента.

«Несмотря на волатильность валютного курса в последние недели, инфляционные процессы в экономике останутся под давлением на фоне снижения потребительского спроса, в результате чего ждем по итогам года уровень инфляции ниже таргета ЦБ», — подытожил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

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