Инфляция в сентябре в среднем составит 3,7%, считают эксперты

Годовую инфляцию в России на сентябрь прогнозируют на уровне 3,6%, до конца года она должна вырасти до 3,7%.

Об этом пишут «РИА Новости».

При этом, ЦБ в июле обновил прогноз по инфляции: на конец текущего года регулятор ожидает инфляцию в 3,7-4,2%, а в конце следующего года она будет находиться в диапазоне 3,5-4%.

Росстат считает, что в апреле инфляция была 3,1%, в мае упала до 3%, а в июне рахогналась до 3,2%.

Самые скромные ожидания у начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, который ждет в сентябре в месячном выражении дефляции, а в годовом роста цен лишь на 3,4%.

«Август и сентябрь традиционно являются дефляционными месяцами. Недавнее ослабление рубля едва ли было способно вызвать увеличение инфляционных ожиданий, поэтому ничего не мешает проявиться дефляции и в сентябре», — уверен он.

Годовая инфляция в сентябре окажется вблизи 3,5%, соглашается макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.