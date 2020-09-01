Право вчерашних студентов на гарантированное первое рабочее место предлагают прописать в законе

Федерация профсоюзов считает необходимым внесение изменений в законодательство об образовании для установления права выпускников на первое рабочее место и оплачиваемую стажировку сроком на 1 год с субсидированием заработной платы из бюджетных средств.

Также ФНПР предлагает ввести два вида пособия по безработице:

социальное пособие для граждан, не имеющих достаточного страхового стажа (размер данного пособия должен быть не ниже величины прожиточного минимума);

страховое пособие для граждан, имеющих необходимый страховой стаж (оно должно возмещать не менее 50% утраченного среднемесячного заработка и при этом также быть не ниже величины прожиточного минимума).

В ФНПР напомнили, что в 2018 году были сокращены сроки выплаты пособий по безработице с 12 до 6 месяцев и максимальный их период — с 18 до 12 месяцев. Кроме того, был исключен второй период выплаты пособий для нетрудоустроенных безработных.

Профсоюзы призывают вернуться к прежним срокам выплаты данных пособий.