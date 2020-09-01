Облагаться НДФЛ будут проценты по вкладам, зачисленные на счет с 2021 года

С 1 января 2021 года вступают в силу поправки в НК в части обложения НДФЛ процентов по вкладам.

Напомним, налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных в течение года по всем вкладам (остаткам на счетах) над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода.

Минфин в письме № 03-04-06/74320 от 25.08.2020 уточнил, что доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ за тот налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены.

То есть значение имеет дата зачисления процентов на счет вкладчика.