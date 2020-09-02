ФСС создал учебный шлюз, чтобы работодатели потренировались перед введением прямых выплат

Для успешного перехода с 1 января 2021 на механизм прямых выплат пособий необходимо протестировать отправку электронных реестров сведений на учебный шлюз ФСС.

Как сообщает региональное отделение ФСС по Санкт-Петербургу, цель тестирования — это проверка:

правильности заполнения реестра сведений,

актуальности ЭЦП,

технической готовности вашего программного обеспечения.

Приказом ФСС от 24.11.2017 № 579 утверждены три формы реестров и описан порядок их заполнения:

Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка;

Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Если вашей организацией ранее направлялись реестры сведений для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности (листки нетрудоспособности по карантину, в том числе 65 ), обязательно пройдите тестовую отправку двух других форм реестров, рекомендуют в ФСС.