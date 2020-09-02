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ФСС создал учебный шлюз, чтобы работодатели потренировались перед введением прямых выплат

Для успешного перехода с 1 января 2021 на механизм прямых выплат пособий необходимо протестировать отправку электронных реестров сведений на учебный шлюз ФСС.

Как сообщает региональное отделение ФСС по Санкт-Петербургу, цель тестирования — это проверка:

  • правильности заполнения реестра сведений,
  • актуальности ЭЦП,
  • технической готовности вашего программного обеспечения.
Приказом ФСС от 24.11.2017 № 579 утверждены три формы реестров и описан порядок их заполнения:

  • Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
  • Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка;
  • Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Если вашей организацией ранее направлялись реестры сведений для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности (листки нетрудоспособности по карантину, в том числе 65 ), обязательно пройдите тестовую отправку двух других форм реестров, рекомендуют в ФСС.

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Напомним, с 2021 года вся страна перейдет на механизм прямых выплат из ФСС. Минтруд подготовил соответствующий законопроект.

Таким образом, с 1 января 2021 года механизм прямых выплат будет реализован в следующих регионах:

  • Краснодарский край,
  • Пермский край,
  • Московская область,
  • Свердловская область,
  • Челябинская область,
  • Ханты-Мансийский автономный округ,
  • Москва,
  • Санкт-Петербург.

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