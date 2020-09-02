До обязательной маркировки духов и фотоаппаратов остался месяц

1 октября вступает в силу обязательная маркировка двух товарных групп — духов и туалетной воды, а также фототоваров.

На каждую единицу товара нужно наносить уникальные коды Data Matrix, по которым отслеживается оборот товаров. Данные будут передаваться в систему «Честный знак».

Соответственно, зарегистрироваться в системе нужно производителям, импортерам, дистрибуторам, дилерам, розничным точкам. Для этого нужно: оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре; зарегистрироваться в системе «Честный знак», подписать необходимые договоры для работы с системой маркировки, заключить договор с оператором электронного документооборота (если его нет) и оператором фискальных данных для розницы.

Большинству участников оборота для работы с маркированным товаром из оборудования необходимы принтер для печати этикеток с DataMatrix, онлайн-касса (она уже прошита под маркировку) и 2D-сканер для сканирования штрих-кодов. При сканировании кодов на кассе система регистрирует вывод товара из оборота автоматически.

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При этом для духов и туалетной воды до 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных до 1 октября 2020 года.

В фототоварах не проданные до 1 октября товарные остатки нужно промаркировать до 1 декабря 2020 г.

Остатки фототоваров могут быть у любого участника товаропроводящей цепи, поэтому участникам оборота необходимо зарегистрировать товарные остатки по упрощенной схеме, заказать коды, распечатать их на этикетках и наклеить на товар.