Малоимущих семей с детьми до 7 лет оказалось больше, чем ожидалось. Власти выделили на пособия еще 34 млрд. рублей

Опубликовано Распоряжение Правительства от 29.08.2020 № 2201-р, согласно которому более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет.

Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 миллионов человек, сообщается на сайте кабмина.

Напомним, размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Критерий нуждаемости — доход не выше одного прожиточного минимума на члена семьи.