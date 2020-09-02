Оплата проезда сканом лица, отслеживание загруженности поездов. Что еще нового в московском метро?

В столичном метро со вчерашнего дня заработала система видеонаблюдения, с помощью которой в будущем будет предоставляться ряд сервисов для пассажиров.

Об этом пишет московский Дептранс в своем Телеграм-канале.

«В частности, ввода системы FacePay — с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнёрами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября — и сразу расскажем о промежуточных итогах» — сообщает ведомство.

Также система будет использоваться для олтслеживания загруженности поездов.

«Информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны — особенно это актуально после пандемии» — пишет представитель Дептранса.

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Сослались там и на международный опыт.

«Такая система активно тестируется и в передовых городах мира. Например, в Лондонском метро тестируют систему, которая анализирует изображение с камер видеонаблюдения в двух районах Liverpool Street и Mile End. Систему используют не только для распознавания лиц, но и чтобы определить загруженность участков и обнаружить посторонние подозрительные предметы. В апреле этого года в сети начали писать про то, что и на 6 линии пекинского метрополитена начали тестировать интеллектуальную систему видеонаблюдения в вагонах. С помощью камер, установленных над дверными проемами вагонов, система определяет людей, нуждающихся в медицинской помощи (например, упавших в обморок). Подобную систему в дальнейшем планируется ввести и в Москве».

Интересно, а пассажир уже фактом покупки билета и проезда в метро будет соглашаться с обработкой своих персональных данных?