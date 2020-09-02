На запуск производства первого серийного российского электромобиля не хватает денег

Первый серийный российский электромобиль запустят в производство после 2020 года. В данный момент этого не состоится из-за нехватки средств.

Экспертный совет Фонда развития промышленности отказался предоставить компании Zetta кредит в размере 99,9 млн рублей.

"Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден",— сказал представитель фонда.

Zetta планировала начать производство электромобиля еще в начале 2020 года, но его пришлось перенести на конец лета из-за пандемии коронавируса.

"В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся«,— рассказал гендиректор Zetta Денис Щуровский.

По материалам «Коммерсантъ».