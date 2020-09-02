Книги запретят фотографировать в магазинах. А еще хотят отказаться от книги жалоб

Минпромторг разрабатывает новые правила продажи товаров. Соответствующий проект постановления правительства выложен на сайте для общественного обсуждения.

Проект можно посмотреть по ссылке. А также мы прикрепили его во вложении.

Что в частности предлагает Минпромторг:

запретить копирование и фотографирование книг и печатных изданий в магазинах;

запретить регионам устанавливать ограничения на оборот продуктов;

установить перечень невозвратных товаров для онлайн-торговли;

разрешить продавцам технически сложных товаров привлевать третьих лиц для сборки и (или) уставновки на дому у потребителя таких товаров.

Кроме этого, предлагается оставить в прошлом такой, по мнению, Минпромторга, архаизм, как книга жалоб и предложений.