Книги запретят фотографировать в магазинах. А еще хотят отказаться от книги жалоб

Минпромторг разрабатывает новые правила продажи товаров. Соответствующий проект постановления правительства выложен на сайте для общественного обсуждения.
Проект можно посмотреть по ссылке. А также мы прикрепили его во вложении.
Что в частности предлагает Минпромторг:
- запретить копирование и фотографирование книг и печатных изданий в магазинах;
- запретить регионам устанавливать ограничения на оборот продуктов;
- установить перечень невозвратных товаров для онлайн-торговли;
- разрешить продавцам технически сложных товаров привлевать третьих лиц для сборки и (или) уставновки на дому у потребителя таких товаров.
Кроме этого, предлагается оставить в прошлом такой, по мнению, Минпромторга, архаизм, как книга жалоб и предложений.
«Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике»,— говорится в пояснительной записке.