❗Упростят порядок получения вычетов по НДФЛ. Готов проект поправок в НК

Чтобы получить налоговые вычеты по НДФЛ после окончания налогового периода, не обязательно будет сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Порядок предоставления вычетов упростят. Сегодня на федеральном портале опубликован соответствующий проект, разработанный Минфином.

Поправки вносятся в 1 и 2 части НК.

Физлица будут подавать в ИФНС заявление на вычеты, которое будет камералиться в течение 30 календарных дней с даты его регистрации. Если налоговики заподозрят неладное, срок камералки продлят – до 3 месяцев.

НК дополнят статьей 221.1 «Упрощенный порядок получения налоговых вычетов».

Там сказано, что налоговые вычеты могут быть предоставлены налоговым органом по окончании налогового периода при наличии в налоговом органе сведений о доходах налогоплательщика и суммах налога, на основании заявления по установленной форме, в котором налогоплательщик указывает реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств, сформированного и представленного в ИФНС через Личный кабинет.

📌 Реклама

Заявляемые налогоплательщиком в соответствии с упрощенным порядком суммы налоговых вычетов определяются исходя из сведений, имеющихся в распоряжении налоговых органов.

В том числе:

в целях предоставления инвестиционного налогового вычета и имущественных налоговых вычетов – исходя из сведений, представленных налоговыми агентами или банками;

в целях предоставления социальных налоговых вычетов – исходя из сведений о расчетах, содержащихся в кассовых чеках, сформированных и выданных (направленных) с применением ККТ соответствующими организациями и ИП.

Повторное использование этих кассовых чеков не допускается.

Кстати, в НК пропишут и ответственность банков и налоговых агентов за недостоверные сведения в рамках упрощенного порядка. Если они обманут налоговую, им придется уплатить штраф в размере суммы налога, который был возвращен налогоплательщику.