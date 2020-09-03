Уполномоченные представители будут сдавать отчеты в ПФР по электронным доверенностям

На официальном портале проектов НПА размещен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обязанностей страхователями».

Одна из целей проекта – осуществление перехода на электронную форму доверенности, подписанной электронной подписью доверителя, для сдачи отчетности представителем ИП или юрлица в ПФР и ФСС.

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон № 27-ФЗ изменение, согласно которому уполномоченный представитель страхователя может представлять в ПФР сведения на основании электронного документа о предоставлении полномочий, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя.

Аналогичное изменение, позволяющее уполномоченному представителю страхователя представлять в ФСС форму 4-ФСС на основании электронного документа о предоставлении полномочий, подписанного усиленной КЭП доверителя, вносится в Федеральный закон № 125-ФЗ.