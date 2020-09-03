Изменят форму СТД-ПФР. В нее включат данные о работе с 2002 до 2020 года

Форма «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов ПФР» (СТД-ПФР) поменяется.

Поправки внесут в Приказ Минтруда от 20.01.2020 №23н, которым сейчас утверждена эта форма. Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас в ней отражаются сведения о работе с 01.01.2020. А как же предыдущие периоды? Их тоже будут отражать в этой форме после вступления в силу нового проекта.

Положения проекта приказа направлены на обеспечение представления гражданам при получении ими «Сведений о трудовой деятельности» в электронном виде посредством портала госуслуг информации о периодах и местах работы граждан, сформированных с 1 января 2002 года до 1 января 2020 года.