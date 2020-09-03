Открыто авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия открывает авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Премьер Мишустин сообщил о подписании соответствующего распоряжения.
«Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Также увеличивается частота рейсов в ранее открытые страны
«Принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса „Аэрофлота“ по маршруту Москва — Женева — Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю» — сообщает пресс-служба.
Кроме того, разрешено многократное пересечение границы гражданам, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе. То же самое введено для иностранцев, чьи родственники, нуждающиеся в уходе живут в России.
Распоряжение №2236-р прикреплено во вложении.
По материалам с сайта правительства.