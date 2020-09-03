⚡ В НК пропишут четкий закрытый перечень причин, по которым налоговики откажут вам в приеме декларации

Только что на федеральном портале был размещен проект поправок в первую часть НК, подготовленный Минфином.
Изменятся статьи 80 и 88 НК, которые касаются налоговых деклараций.
Цель поправок — препятствование формально правомерным действиям по представлению налоговых деклараций с целью неисполнения (неполного исполнения) обязанностей по уплате обязательных платежей, а также в целях защиты прав добросовестных налогоплательщиков.В статье 80 НК будет определен закрытый перечень случаев, при которых налоговая декларация (расчёт) будет считаться непредставленной, и при выявлении которых налоговый орган будет отказывать в её принятии.
Этот перечень приводится в новом пункте 4.1 статьи 80 НК.