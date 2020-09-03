⚡ В НК пропишут четкий закрытый перечень причин, по которым налоговики откажут вам в приеме декларации

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Отчет не будет считаться представленным, если в ходе камералки установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств:

2) физлицо, имеющее право без доверенности действовать от имени налогоплательщика, подписавшее такую декларацию, дисквалифицировано ‎и срок такой дисквалификация не истек;

3) в Единый госреестр ЗАГС внесена запись акта о смерти физлица ранее даты представления в налоговый орган декларации, подписанной этим физлицом;

4) в отношении налогоплательщика, подавшего декларацию, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о юрлице в части недостоверности сведений о директоре;

5) в отношении налогоплательщика в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении юрлица из ЕГРЮЛ или запись о прекращении деятельности юрлица ранее даты представления декларации;

6) в ЕГРИП внесена запись о прекращении физлицом деятельности в качестве ИП ранее даты представления им декларации,

‎за исключением случаев, когда декларация представлена за налоговый (отчетный) период, истекший до «закрытия» ИП.