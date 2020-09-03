Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В ходе камералки пояснения о льготах можно будет формировать в виде специального реестра

Минфин разработал поправки в статью 88 НК «Камеральная налоговая проверка». Проект опубликован сегодня на федеральном портале.

В частности, поправки вносятся в пункт 6 ст. 88 НК, где идет речь о запросе документов по налоговым льготам.

Запрашивать пояснения и документы налоговики будут как по льготам, так и по операциям, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения).

Причем такие пояснения можно будет формировать в виде реестра. Форму и формат этого реестра позже утвердит ФНС.

Формулировка пункта 6 статьи 88 НК:

Сейчас

Будет потом

При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика-организации или у налогоплательщика — индивидуального предпринимателя представить в течение пяти дней необходимые пояснения об операциях (имуществе), по которым применены налоговые льготы, и (или) истребовать в установленном порядке у этих налогоплательщиков документы, подтверждающие их право на такие налоговые льготы.

При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика-организации или у налогоплательщика — индивидуального предпринимателя представить в течение пяти дней необходимые пояснения об операциях (имуществе), по которым применены налоговые льготы, об отраженных в налоговой декларации (расчете) операциях, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) и (или) истребовать в установленном порядке у этих налогоплательщиков документы, подтверждающие их право на такие налоговые льготы, осуществление операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения).

 

Налогоплательщик вправе представить пояснения в виде реестра подтверждающих документов. Форма и порядок заполнения указанного реестра, а также формат и порядок представления такого реестра в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама