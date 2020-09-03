Решили реанимировать забытую компанию. С чего начать?

Компанию зарегистрировали и забыли про нее, отчетность не сдавали. Что нужно сделать, чтобы ее реанимировать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«В начале года зарегистрировали компанию и забыли, никаких отчётов не сдавали, ИФНС молчит. Сегодня решили реанимировать, с чего начать?».

Кто-то посоветовал начать с кофе, а кто-то сообщил, что пост сделал ему утро

Вот что пишут в комментариях:

«Немного подождать до года, потом налоговая исключит из ЕГРЮЛ».

Есть и дельный комментарий:

«Подключите сдачу отчётности по ТКС, тариф по сдачи нулевой отчётности, стоит 500 р в контуре или СБИС, например».

В данный момент автор, похоже, пост удалил. А жаль, дельные вещи можно было бы посоветовать.

Собственно, если компанию до сих пор не исключили из ЕГРЮЛ, стоит для начала скачать выписку и проверить, не влепили ли отметку о недостоверности сведений, адреса к примеру.

Далее, стоит нулевую отчетность сдать, скорее всего, придется штрафы за несдачу оплатить.

Ну а после этого начинать деятельность, открыть расчетный счет. Или продать компанию, если цель такая была.

Коллеги, что еще посоветуете?