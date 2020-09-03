Решили реанимировать забытую компанию. С чего начать?

Компанию зарегистрировали и забыли про нее, отчетность не сдавали. Что нужно сделать, чтобы ее реанимировать?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«В начале года зарегистрировали компанию и забыли, никаких отчётов не сдавали, ИФНС молчит. Сегодня решили реанимировать, с чего начать?».
Кто-то посоветовал начать с кофе, а кто-то сообщил, что пост сделал ему утро
Вот что пишут в комментариях:
«Немного подождать до года, потом налоговая исключит из ЕГРЮЛ».
Есть и дельный комментарий:
«Подключите сдачу отчётности по ТКС, тариф по сдачи нулевой отчётности, стоит 500 р в контуре или СБИС, например».
В данный момент автор, похоже, пост удалил. А жаль, дельные вещи можно было бы посоветовать.
- Собственно, если компанию до сих пор не исключили из ЕГРЮЛ, стоит для начала скачать выписку и проверить, не влепили ли отметку о недостоверности сведений, адреса к примеру.
- Далее, стоит нулевую отчетность сдать, скорее всего, придется штрафы за несдачу оплатить.
- Ну а после этого начинать деятельность, открыть расчетный счет. Или продать компанию, если цель такая была.
Коллеги, что еще посоветуете?