ЦБ сообщил о восстановлении экономики в рамках своих прогнозов

ЦБ сообщает о восстановлении экономиуи России в рамках своих прогнозов. Наблюдается улучшение деловой активности, стабилизация финансовых рынков и оживление кредитования.
Об этом сообщила Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
«Надо сказать, что падение экономики было меньше, чем ожидали многие, восстановление, хотя и неравномерно, но идет в целом в соответствии с нашими прогнозами, в частности, это можно видеть по мониторингу отраслевых финансовых потоков, который мы начали проводить в условиях пандемии. Мы видим, что отклонения от нормального уровня платежей различаются по отраслям, колеблются от недели к неделе, но общий тренд на нормализацию, он бесспорен», — сказала она.Банк России перешел к мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), снизив ключевую ставку до исторического минимума в 4,25%.
«Это необходимо для удержания инфляции на цели в условиях дезинфляционных рисков, связанных со значительным падением совокупного спроса, но эта направленность денежно-кредитной политики также будет помогать экономике быстрее вернуться к потенциалу», — отметила Набиуллина.Она подчеркнула, что потенциал роста экономики, который был скорректирован из-за пандемии, еще предстоит оценить.
«Структурные сдвиги в российской и в мировой экономике, которые возникли в результате пандемии, скорее всего, повлияли и на потенциал экономики. Насколько сильно, это еще только предстоит увидеть и оценить», — подчеркнула глава ЦБ.По материалам «Интерфакс».