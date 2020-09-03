Вкладчики более чем 18 ликвидируемых банков получат возмещение онлайн

Вкладчики более 18 ликвидируемых банков могут получить возмещение онлайн. Выплаты пройдут через банки — агенты АСВ, об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Юрия Исаева, для получения средств вкладчику нужно также быть клиентом банка-агента.

«Сейчас это расширенно до 18 банков, которые таким сервисом воспользовались через Сбербанк. Это, конечно, очень удобно с точки зрения текущей ситуации, когда лучше меньше ходить по офисам банков, с другой стороны — это правильный общий тренд. Остальные банки тоже этой системой интересуются», — сказал он.

По его словам, остальные банки будут подключаться по мере технической возможности.