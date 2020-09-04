Не все ИП из пострадавших отраслей имеют право на уплату пониженных взносов

Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, фиксированные взносы за 2020 год снижены на 1 МРОТ и составляют 20 318 рублей.

Но что делать, если ИП закрылся или, наоборот, зарегистрировался в этом году? Разъяснения по этому поводу отправлены Минфином в ФНС письмом от 21.08.2020 № 03-15-07/73841.

Согласно пункту 2 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, пострадавшая отрасль определяется по основному коду ОКВЭД, информация о котором содержится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.

Если в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года не содержится информация об основном виде экономической деятельности индивидуального предпринимателя ввиду его снятия с учета 01.03.2020, или указанный основной вид деятельности не поименован в перечне пострадавших отраслей, а также если предприниматель зарегистрирован после 01.03.2020, то в отношении таких ИП пониженные ставки страховых взносов не применяются.

Таким образом, если на 1 марта ИП не был зарегистрирован, то даже если у него основной код ОКВЭД подходит под льготы пострадавшим отраслям, он должен рассчитывать взносы в ПФР исходя из годовой суммы 32 448 рублей.