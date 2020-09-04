Форму уведомления о торговом сборе изменят

Форму уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора изменят. Проект приказа ФНС опубликован для обсуждения.

В новой форме появится поле для отражения информации об акте о выявлении нового объекта обложения торговым сбором. Вот что написано в будущем порядке заполнения уведомления:

Поле 1.1 «Номер акта» формы № ТС-1 указывается номер нормативного правового акта о выявлении нового объекта обложения сбором или акта о выявлении недостоверных сведений в отношении объекта обложения сбором (далее – Акт), в случае согласия плательщика торгового сбора с данными по объекту, отраженными в Акте, составленном уполномоченным органом местного самоуправления (органом государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), осуществляющим полномочия по сбору, обработке и передаче налоговым органам сведений об объектах обложения торговым сбором, а также по контролю за полнотой и достоверностью информации об объектах обложения торговым сбором".

ФНС планирует, что новая форма вступит в силу с 16 ноября 2020 года. Но до этой даты его еще должен зарегистрировать Минюст.

Обращаем ваше внимание на то, что торговый сбор есть только в Москве. Несмотря на приведенный текст из порядка заполнения формы, в Санкт-Петебурге и Севастополе этого сбора нет, потому что региональные власти его не вводили.