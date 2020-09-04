Отменяют социальный вычет по обучению за границей

Сейчас статья 219 НК позволяет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за обучение, даже если образовательное учреждение — иностранное.
Но скоро ситуация изменится. Минфин подготовил поправки в НК. Проект опубликован на федеральном портале. Меняется формулировка абзаца третьего пп.2 п.1 ст. 219 НК.
Сейчас
Будет потом
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя (за исключением случаев осуществления индивидуальными предпринимателями образовательной деятельности непосредственно) лицензии на осуществление образовательной деятельности или при наличии у иностранной организации документа, подтверждающего статус организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо при условии, что в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся сведения об осуществлении образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность непосредственно, а также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя (за исключением случаев осуществления индивидуальными предпринимателями образовательной деятельности непосредственно) лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при условии, что в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся сведения об осуществлении образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность непосредственно, а также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.
То есть добавляется условие для организации — наличие лицензии по законодательству РФ.
И исключается норма об иностранной образовательной организации.
Таким образом получить вычет, обучаясь за границей, не получится.