Налоговики сами будут направлять работодателям подтверждения на вычеты по НДФЛ для сотрудников

Сейчас работники могут до окончания года получить имущественный вычет или социальный вычет по медицинским расходам у работодателя. Для этого надо получить в налоговой уведомление и отнести его на работу.

На основании этой бумаги бухгалтер перестает удерживать НДФЛ. Скоро ситуация изменится. Налоговики сами будут передавать этот документ налоговым агентам. Работник больше не будет посредником, передающим документ из налоговой в руки бухгалтеру.

Проект, разработанный Минфином, меняет формулировки некоторых пунктов ст. 219 и 220 НК, в которых говорится о подтверждении права на вычет для налогового агента.

Норма НК Сейчас Будет потом Абзац второй п.2 ст. 219 Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, и социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент) при условии представления налогоплательщиком налоговому агенту подтверждения права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, выданного налогоплательщику налоговым органом по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Право на получение налогоплательщиком указанных социальных налоговых вычетов должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган письменного заявления и документов, подтверждающих право на получение указанных социальных налоговых вычетов. Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, и социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент) при условии представления налоговым органом налоговому агенту подтверждения права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов. Пункт 8 статьи 220 НК Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент) при условии подтверждения права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты налоговым органом по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов . Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент) при условии представления налоговым органом налоговому агенту подтверждения права налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов.

Право на получение налогоплательщиком социального и имущественного налоговых вычетов должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган в письменной форме или в электронной форме по ТКС или через Личный кабинет заявления и документов, подтверждающих право на получение указанных вычетов и направлено налоговому агенту и налогоплательщику по форме и формату, утверждаемым ФНС.