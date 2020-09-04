Регионам запретят снижать размер прожиточного минимума

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Это застрахует граждан от сокращения социальных выплат и закроет региональным бюджетам способ для оптимизации расходов во время кризиса.

Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.

Прожиточный минимум (ПМ) — социально ориентированный экономический показатель, который предназначен для оценки уровня жизни населения, а также разработки и реализации социальных программ. Есть общероссийский ПМ, а есть региональный.

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ПМ рассчитывается ежеквартально на основании минимальной потребительской корзины и может повышаться или понижаться в зависимости от колебания цен. Размер общероссийского ПМ определяется кабмином с той же периодичностью, на сегодняшний день он составляет 12 392 рубля для трудоспособного населения.

По замыслу правительства в ближайшее время субъектам Федерации запретят снижать свой региональный прожиточный минимум — даже если потребительская корзина подешевеет. Такая инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, соответствующий пункт планируется внести в законопроект об определении величины ПМ.

При этом снижение прожиточного минимума — довольно частая практика. Например, только во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го ПМ трудоспособного населения сократился в Ямало-Ненецком автономном округе (с 17 707 до 17 511 рублей), Дагестане (с 10 363 до 10 199 рублей), Севастополе (с 12 381 до 12 164 рублей). Снижение было зафиксировано также в Свердловской и Смоленской областях (с 11 763 до 11 713 рублей и с 12 088 до 12 038 рублей), следует из данных Росстата.

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Кроме того, правительство обсуждает корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Предполагается, что его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов, в то время как для субъектов будет установлен специальный коэффициент. Он будет основан на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума, а также МРОТ, будет происходить раз в пять лет.