Число неформально занятых сократилось на 925 тыс. человек

В России число занятых в неформальном секторе сократилось в июне до 13,6 млн человек, или до 19,4% от общей численности занятых. Это на 925 тыс. меньше, чем в марте, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Количество занятых в неформальном секторе на российском рынке труда по итогам карантина сократилось в июне до 13,57 млн человек, что составляет 19,4% от общей численности занятых. В марте, до распространения пандемии коронавируса в России и введения жестких экономических и социальных ограничений, неформально занятых было на 925 тыс. человек больше — 20,3% от всех трудящихся», — приводит цитату из исследования ТАСС.

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Главный критерий неформальной занятости — отсутствие регистрации работодателя как юридического лица, говорится в исследовании. Это могут быть индивидуальные предприниматели, их сотрудники, работники, нанятые физлицами, самозанятые, репетиторы, мастера, фермеры и няни. Неформальная занятость отличается от теневой экономики. Сотрудники без оформления и те, кто получает черную зарплату в зарегистрированных компаниях, не относятся к неформально занятым.

С конца 2019 года численность неформально занятых постепенно снижалась, однако в марте 2020 года подскочила на 5,3% к предыдущему месяцу (до 14,5 млн человек, причем сразу на 151 тыс. выросло число совмещающих официальную и неофициальную работу — в преддверии «коронакризиса» люди искали возможности для подработок), отмечают в FinExpertiza. При этом уже в апреле с началом нерабочих дней неформальная занятость сократилась на 10,8% (сразу на 1,56 млн человек). В мае по мере снятия карантинных ограничений неформальная занятость вновь увеличилась — на 5,8% (до 13,68 млн человек), а в июне сократилась месяц к месяцу до 13,57 млн человек.

Регионы—лидеры по доле неформально занятых:

Ингушетия — 55,1%,

Чечня — 55%,

Дагестан — 45,5%,

Республика Алтай — 41%,

Кабардино-Балкария — 39,4%.

Наименьшая неформальная занятость наблюдается в Центральной России и в северных регионах. Самая низкая доля неформально занятых — в Москве (3,8% во II квартале), Чукотском (3,9%), Ямало-Ненецком (4,4%), Ханты-Мансийском автономных округах (7,3%) и Санкт-Петербурге (8,4%) — то есть в обеспеченных регионах с высокими белыми зарплатами и доходами населения.

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В России значительная часть неформальной занятости приходится на неофициальную работу и нерегулярные подработки, в то время как в западных странах намного более развита профессиональная самозанятость.