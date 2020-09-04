Цены на овсянку достигли исторического максимума

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России.

В июле 2019 года отпускные цены у крупозаводов на овсяные хлопья, по данным Росстата, равнялись 25 руб. за 1 кг, в июле 2020 года — уже 48 руб.

Как рассказала РБК заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова, овсяные хлопья дорожают вслед за сырьем. Его подорожание объясняется третьим подряд сокращением посевов овса. Кроме того, неблагоприятная погода в Сибири (там собирают около 40 процентов урожая овса) также повлияла на ситуацию. В этом году Алтайский край и Новосибирская область сильно пострадали из-за засухи. Представитель X5 Retail Group подтвердил, что изменение закупочных цен связано с низкой урожайностью из-за засухи.

В текущем сельскохозяйственном сезоне 2020/21 года производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес и цены в этом сегменте, видимо, сохранятся на высоком уровне, полагает Ирина Глазунова. Впрочем, дефицита овсяных хлопьев эксперт не ожидает — по ее мнению, у населения остались запасы, закупленные перед карантином.