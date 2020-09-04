ФАС просят проверить обоснованность роста тарифов на мобильный интернет

Депутат Миронов направил в ФАС письмо с просьбой проверить обоснованность повышения тарифов на мобильный интернет операторами связи.
«В последнее время компании сотовой связи пытаются получить сверхприбыли за счет коронавирусного всплеска интернет-серфинга и вынужденного увеличения потребительского спроса на интернет-связь», — утверждает Миронов.
По его словам, операторы в одностороннем порядке начали отказываться от тарифов с безлимитным интернетом и повышать их стоимость на фоне падения курса рубля. Парламентарий также сослался на прогнозы экспертов, согласно которым увеличение цен на услуги мобильного интернета в период пандемии может составить 15-20%.
«Прошу вас, учитывая вышеизложенное и повышенную социальную значимость услуги предоставления мобильного интернета, ярко проявившуюся в настоящее время, провести мониторинг роста цен, дать правовую оценку обоснованности повышения тарифов ведущими компаниями сотовой связи и принять меры в случае нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в обращении.
По материалам «ТАСС».