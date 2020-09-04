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Если нефть будет дешевой, ФНБ поможет покрыть дефицит в бюджете ПФР

Средства из Фонда национального благосостояния могут пойти на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда в 2021 году. Об этом сообщает Интерфакс.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ предусматривают, что деньги из ФНБ будут взяты в размере не более 1% ВВП, и это произойдёт, если средняя цена на нефть марки Urals за месяц опустится ниже базовой цены на нефть ($43,25 в 2021 году).

Изначально при формировании бюджета РФ на 2020-2022 годы такая цель не предполагалась.

Однако ранее были приняты поправки в Бюджетный кодекс, наделившие правительство РФ правом в 2020 году при снижении средней цены на нефть марки Urals ниже базовой использовать ФНБ на покрытие дефицита бюджета РФ и ПФР.

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