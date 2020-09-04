Как адвокатам будут считать период для расчета фиксированных страховых взносов

Не мешай им проводить пропаганду белости безналичных перевод...
Автор, вы когда ссылочки делаете на нормативочку, проверяйте...
Учетная политика, Инструкции, Лидер таск + Excel с хронометр...
Чистый убыток «Роснефти» в первом полугодии 2020 года состав...
Расскажите, что законодательство предусматривает такую возмо...
Дом с уточкой требуется содержать: https://www.youtube.com/w...
Мне не один раз на собеседованиях говорили, что я слишком ак...
Дешевый популизм СП накануне Единого дня голосования (13 сен...
Дешевый популизм ЛДПР накануне Единого дня голосования (13 с...
ФНБ есть, но не про нашу честь...А дефицит федерального бюдж...
наша космическая отрасль обещает вскоре бурно развиваться, н...
если бы мне давали рубль каждый раз, когда они там предлагал...
Фишка в том что основные факторы нетарифные. Один из факторо...
А дело его живее всех живых. Не дает покоя кое-кому былое ве...
Вроде всё верно, но как запрос в пустоту...
упомянутые поправки скорее всего и приняли, чтобы свободно э...
да вероятнее то, что мы тут все перемрем с голоду и улицы бу...
Древний Рим благополучно скончался в 476 году... Ныне 2020 г...
Нет. Потому что взносы - не налоги или сборы.
вслед за ним изобразят точно такую же бурную деятельность сп...
То есть, переплату по НДС, например, можно будет зачесть в с...
Изобразил бурную деятельность. ;)
Изначально, при ***, сенатор - либо губернатор/его зам/перзи...
Да нет, ваша ситуация именно уникальна. Нулевки 4-ФСС как тр...
наверное, я бы тоже не прошёл
Нет, слава богу до пенсии никто не работает. Но все приняты...
А решение-то элементарное. Вариантов записи в данную графу в...
Вообще, я так думаю, что наша ситуация не уникальна. Как вар...
Так а зачем вы в советах по отчетности пишете, что не надо с...
Поживем увидим. Пока штрафа нет. Это описано по ситуации 201...
Ваши живые люди нарушили закон и собственные регламенты. В л...
Домашним кондитерам идите это прокричите - они тоже закон на...
И хорошо, что такие люди еще есть.
видимо, старость близится
Надо было отписаться, что договор в соответствии с ГК заключ...