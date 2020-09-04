Как адвокатам будут считать период для расчета фиксированных страховых взносов

Адвокаты, как и индивидуальные предприниматели, являются плательщиками страховых взносов и должны уплачивать взносы в фиксированном размере на ОПС и ОМС за себя.

Размер взносов определяется так же, как и у ИП. Однако регистрация адвокатов происходит по другим правилам, кроме того, у адвокатов бывает приостановление статуса. Такое решение примает совет адвокатской палаты. О том, как исчислять взносы адвокатам пояснила ФНС в письме № БС-4-11/14026@ от 01.09.2020 г.

Адвокату присваивается его статус по истечение трехмесячного срока со дня подачи претендентом соответствующего заявления в квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта РФ и принятия ею положительного решения. Решение квалификационной комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката вступает в силу со дня принятия претендентом присяги адвоката. Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты субъекта РФ.