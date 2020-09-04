Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как адвокатам будут считать период для расчета фиксированных страховых взносов

Адвокаты, как и индивидуальные предприниматели, являются плательщиками страховых взносов и должны уплачивать взносы в фиксированном размере на ОПС и ОМС за себя.

Размер взносов определяется так же, как и у ИП. Однако регистрация адвокатов происходит по другим правилам, кроме того, у адвокатов бывает приостановление статуса. Такое решение примает совет адвокатской палаты. О том, как исчислять взносы адвокатам  пояснила ФНС в письме № БС-4-11/14026@ от 01.09.2020 г.

Адвокату присваивается его статус по истечение трехмесячного срока со дня подачи претендентом соответствующего заявления в квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта РФ и принятия ею положительного решения. Решение квалификационной комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката вступает в силу со дня принятия претендентом присяги адвоката. Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты субъекта РФ.
Ак Барс Банк
Акула бизнеса справится!
РКО и бизнес-карта с бесплатным годовым обслуживанием
Узнать больше
Реклама на сайте от рекламодателя

Квалификационная комиссия в семидневный срок со дня принятия присяги лицом, успешно сдавшим квалификационный экзамен, уведомляет о присвоении претенденту статуса адвоката и принятии им присяги территориальный орган юстиции, который в месячный срок со дня получения уведомления вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает адвокату соответствующее удостоверение. А потом уже данные о регистрации адвоката уходят в налоговые органы.

Таким образом, между реальной датой начала адвокатской деятельности (или её прекращения) и регистрации адвоката (снятие его с учета) в налоговой проходит как минимум несколько дней.

ФНС сообщает нижестоящим налоговым органам, что период начала (окончания) деятельности адвоката следует определять с момента вынесения соответствующего решения региональным советом адвокатской палаты. Так же следует делать и при приостановлении деятельности адвоката.

📌 Реклама

Ранее в письмах Минфина указывалось, что уплата взносов адвокатом производится до даты снятия его с учета в налоговых органах.

Позиция налоговых органов согласована с Минюстом, указано в письме.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама