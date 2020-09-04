Шутки под закат (или зенит...) пандемии. Всех бухгалтеров с пятницей!

Пятничная подборка шуток юмора из социальных сетей. Пора готовиться к выходным!
Как всегда, злободневное. Хотя что-то, возможно, и бородатое.
Давно мы про маски не выкладывали шуток, хотя тема вновь становится актуальной:
А это из США. В оружейных магазинах действия надевшего маску могут истолковать превратно:
Видимо, совсем у них с нервами плохо. К примеру, как вот здесь:
Интересно, а спасет ли от этого отечественная медицина?
Впрочем некоторые мифические персонажи тоже не любят медицину:
Главное, не выпускать внутреннего зверя. Или, по крайней мере с ним нужно договориться:
Хотя, у некоторых он все равно вот такой:
А напоследок:
Всегда у кого-то дела могут быть хуже. Главное — не унывать и докопаться до истины.
Всем хороших выходных!