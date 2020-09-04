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Шутки под закат (или зенит...) пандемии. Всех бухгалтеров с пятницей!

Пятничная подборка шуток юмора из социальных сетей. Пора готовиться к выходным!

Как всегда, злободневное. Хотя что-то, возможно, и бородатое.

Давно мы про маски не выкладывали шуток, хотя тема вновь становится актуальной:

маска1

А это из США. В оружейных магазинах действия надевшего маску могут истолковать превратно:

маска2

Видимо, совсем у них с нервами плохо. К примеру, как вот здесь:

нервы

Интересно, а спасет ли от этого отечественная медицина?

медицина

Впрочем некоторые мифические персонажи тоже не любят медицину:

харон

Главное, не выпускать внутреннего зверя. Или, по крайней мере с ним нужно договориться:

тварь

Хотя, у некоторых он все равно вот такой:

завтра

А напоследок:

попугаи

Всегда у кого-то дела могут быть хуже. Главное — не унывать и докопаться до истины.

Всем хороших выходных!

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