Безработным предлагают платить три прожиточных минимума

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил письмо помощнику президента РФ Максиму Орешкину письмо с предложением о введении в условиях пандемии коронавируса базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.

«В качестве меры предлагается рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам. Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения», — цитирует Кутепова ТАСС.

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Сенатор отметил, что в период острой фазы COVID-19 пособия по безработице были повышены до уровня прожиточного минимума, но не всем безработным, которые зарегистрированы в службах занятости. «Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам, все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни», — заявил сенатор.

По версии Минтруда к концу 2020 года ожидается до 5,5-6 млн безработных. Чтобы удовлетворить минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения, считает Кутепов.

Кутепов предлагает начать программу в 2020 году и продолжать ее до 2025 года. Первоначальные расходы на ее выполнение предполагается компенсировать из Фонда национального благосостояния.