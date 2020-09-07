Производители иностранных вин столкнулись с проблемами из-за нового закона о виноделии

Розница отказывается принимать к продаже некоторые зарубежные вина и коньяки из-за отсутствия четких трактовок и разъяснений норм нового закона о виноделии.

Новый закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» № 468-ФЗ вступил в силу 26 июня 2020 года.

п. 2 ст. 26 Закона указывает:

«Информация о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда должна быть доведена до сведения потребителя путем ее указания на этикетке (контрэтикетке, кольеретке)».

Однако технологии изготовления коньяков и вин, по словам производителей, не всегда позволяют это указать.

«Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция», — сказал Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли.

Проблема затрагивает некоторые вина, коньяки и шампанское.

«Основные сложности связаны с винами, но и коньяки не стали исключением», — признает гендиректор Simple Максим Каширин.

По материалам «РБК».