Банки отказали по 15 тысячам заявлений о предоставлении кредитных каникул

Системно значимые банки аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы, на общую сумму 6,8 млрд рублей по состоянию на 26 августа.

«Результаты последних мониторингов отражают снижение общего количества одобренных и фактически проведенных кредитных каникул по сравнению с предыдущими периодами обследования. Это связано с тем, что часть банков реализовали норму закона о признании кредитных каникул несостоявшимися по причине неподтверждения в течение 90‑дневного периода заемщиком снижения дохода», — сообщил ЦБ.

По состоянию на 26 августа банки получили свыше 370 тысяч требований о предоставлении кредитных каникул.

Из них удовлетворили 205,1 тысячи, или 57,9% рассмотренных заявок. Банки предоставили кредитные каникулы по договорам на сумму свыше 81 миллиарда рублей.

По материалам «РИА Новости».