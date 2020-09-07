Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Работодателям из Арктической зоны компенсируют страховые взносы

Предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75 % затрат на страховые взносы. Соответствующее Постановление Правительства № 1338 от 02.09.2020 опубликовано на сайте кабмина.

Компенсация распространяется на ОПС, ОМС, ОСС. Мера поддержки доступна в том числе индивидуальным предпринимателям.

Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока.

Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям.

Прием заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа.

Решение поддержит резидентов Арктической зоны, поможет создать новые рабочие места и простимулирует развитие экономики в макрорегионе, отметили в Правительстве.

Подпишитесь на «Утреннего бухгалтера»
Одна из самых авторитетных рассылок для бухгалтеров, предпринимателей и юристов в России, которую мы делаем уже 20 лет. С утра получите обзор всех материалов «Клерка» за прошедший день. Кратко и по делу.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама