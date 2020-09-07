Работодатели выявляют поддельные больничные. За такое сотруднику грозит 2 года лишения свободы

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника организации, который принес в отдел кадров поддельный больничный лист.

Работодатель заподозрил что бюллетень — поддельный, и обратился в МВД.

Проведенное экспертно-криминалистическое исследование установило, что документ является поддельным.

По данным правоохранителей, предъявивший фиктивный документ 24-летний гражданин ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает «Волга Ньюс».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК «Использование заведомо подложного документа». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, Минтруд разработал проект нормативного акта о всеобщем переходе на электронные больничные с 2022 года. Бумажные листки нетрудоспособности будут отменены.

Таким образом историй с бумажными подделками больше не будет.