В Госдуме предложили резко увеличить штрафы за нарушение норм жилищно-коммунальных услуг

В сентябре в Госдуму внесут законопроект, в разы увеличивающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.



Как сообщила «Известиям» один из авторов инициативы, депутат Наталья Костенко, подготовлен законопроект «Об изменениях в статью 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Им предлагается установить новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, которые сегодня составляют от 500 до 1000 рублей. Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; при повторном нарушении — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

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При этом, как рассказала автор законопроекта, по просьбе Минстроя из документа уберут наказание для юрлиц. Депутат предлагала кратно увеличить штрафы и для них: за первое нарушение — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, при повторном — от 50 тыс. до 200 тыс. Сегодня наказание составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Однако Минстрой счел эту норму избыточной. В своем отзыве на законопроект он объяснил, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.







«Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление. Такая ситуация была в Краснодарском крае и Бурятии», — рассказала Костенко.



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По ее словам, ресурсоснабжающие организации таким образом выбивали долги из населения: кто-то один не платил, а отключали в итоге весь дом.



Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина сообщила, что этот законопроект необходимо принять, оставив ответственность для юрлиц. «Если новые нормы будут приняты, то ресурсоснабжающие организации не будут чувствовать себя безраздельными хозяевами в сфере ЖКХ, как это происходит сегодня. Именно существование естественных монополий привело к их полной безнаказанности», — убеждена она.



По ее словам, эти организации диктуют свои условия, называя массу причин повышения тарифа, но никогда не отчитываются за деньги, которые им платят. Москвина отметила, что каждый год тарифы повышаются на 6%, благодаря чему ресурсоснабжающие организации должны вкладываться в коммуникации, капитальный ремонт, модернизацию, но этого не делается.

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А вот директор управляющей компании «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» Сергей Септаров, напротив, считает, что штрафовать бессмысленно, так как эти деньги все равно будут заложены в тариф.