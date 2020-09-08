На что обратить внимание при отправке в ФСС реестров по системе прямых выплат

Иногда ФСС выявляет некоторые недочеты работодателей при подаче сведений по пилотному проекту, что становится причиной задержки выплат или неверного расчета пособий.

Отделение ФСС по Республике Башкортостан перечислило эти недочеты при передаче реестров.

1) Работодатель не сверяет реквизиты счета работника, указанные в заявлении для получения пособий, с реквизитами, которые направляются им в электронном реестре сведений. Результат — пособия приходят на другую карту работника, а не на предпочтительную.

2) Работодатель не считает нужным указывать районный коэффициент. Необходимо помнить, что указание районного коэффициента в реестре сведений обязательно.

3) Заявление работника на выплату пособий должно быть установленного образца в соответствии с Приказом ФСС от 24.11.2017 № 578, а не в свободной форме.

4) Работодатели не направляют вовремя в ФСС реестры сведений. Необходимо учитывать, что сроки предоставления сведений прописаны законом. Они составляют — 5 дней с момента предоставления полного пакета документов работником в свою организацию.

Также в ФСС обратили внимание, что:

— При направлении реестров сведений не нужно указывать среднедневной заработок, достаточно указание среднего заработка в расчетном периоде.

— Формы заявлений и опись заполняются печатными буквами чернилами черного цвета. Допускается использование гелевой, капиллярной, перьевой ручки. Допускается применение печатающих устройств.