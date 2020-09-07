Остаёмся на удалёнке: так планирует поступить больше трети компаний

38% владельцев и руководителей российских компаний малого и среднего бизнеса планируют сохранить режим удаленной работы для своих сотрудников на ближайшее время. Об этом пишет «Российская газета».

Интересно, что несмотря на то, что каждый пятый предприниматель (20%) отметил негативное влияние работы из дома на продуктивность своих сотрудников, лишь 18% опрошенных одназначно высказались против полного отказа от удалёнки в будущем.

Опрошенные представители бизнеса также рассказали, на что собираются сократить расходы. Экономить намерены 58% предпринимателей (42% не собираются в течение ближайшего полугода сокращать расходы). Уменьшать расходы в первую очередь планируется на рекламу и продвижение (об этом заявили 68% из тех, кто в принципе настроен на экономию средств), а также аренду (52%).

24% респондентов намерены снизить затраты на персонал. Иными словами, либо сократить сотрудников, либо урезать их зарплаты.