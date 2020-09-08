Минкультуры утвердило новые формы билетов и экскурсионных путевок

Утверждены новые формы (в том числе электронные) театральных и музейных билетов, абонементов и экскурсионных путевок. Приказ Минкультуры от 29.06.2020 № 702 официально опубликован.
Прежний приказ от 17.12.2008 № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности» утрачивает силу. Но старые формы можно применять до 1 июля 2022 года.
Скоро может появиться еще один документ для театров и музеев — Минкультуры разработало проект постановления правительства «Об утверждении правил и условий возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок».