Легкая промышленность получит 50-процентную скидку на лизинг

Предприятиям легкой промышленности будет доступна скидка до 50 % цены оборудования, полученного по договору лизинга. Соответствующее Постановление Правительства № 1340 от 02.09.2020 опубликовано сегодня на сайте кабмина.

Мерой поддержки смогут воспользоваться компании, которые реализуют инвестиционный проект, направленный на модернизацию производства. Его стоимость должна быть не менее 50 млн рублей.

Фиксируется, что договор лизинга заключается минимум на 24 месяца. Максимальный объем субсидии, за счет которой предоставляется скидка, ограничен 200 млн рублей.

Рассчитывать на компенсацию смогут российские организации, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или банкротства.

Напомним, в августе на развитие легкой промышленности Правительство выделило 1 млрд рублей. Из этой суммы на стимулирование спроса и скидки по договорам лизинга планируется направить 304 млн рублей.