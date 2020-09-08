Силовики подписали совместный документ по расследованию дел предпринимателей

Генпрокуратура, СКР, МВД, ФСБ и ФТС подписали совместный документ, регламентирующий проведение оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), дознания и предварительного следствия в отношении предпринимателей.
Помимо традиционных запретов на проведение процессуальных проверок предпринимателей без достаточных оснований документ содержит принципиально важные для бизнеса предписания, узнал «Коммерсантъ».
В частности, говорится в нем, проведение оперативно-разыскных мероприятий недопустимо, если они приведут к вмешательству в гражданско-правовые отношения. Кроме того, изъятие оригиналов документов и носителей информации, касающихся хозяйственной деятельности, возможно только в тех случаях, когда они непосредственно подлежат исследованию в рамках доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела. При этом, однако, правоохранительные органы обязаны обеспечить условия бизнес-структурам для копирования изъятого. В других случаях сами оперативники и дознаватели должны ограничиться получением копий интересующих их сведений.