Силовики подписали совместный документ по расследованию дел предпринимателей

Исключается изъятие предметов, не относящихся к предмету проверки, за исключением тех, реализация которых в России запрещена в целом или в данном случае в связи с отсутствием у компании необходимой лицензии.

Кроме того, запрещается изъятие предметов и документов, относящихся к ведению хозяйственной деятельности, которые принадлежат лицам, не являющимся подозреваемыми или обвиняемыми. Исключение делается только в том случае, если эти документы могут являться доказательствами по уголовному делу. Документ оговаривает усиление контроля со стороны прокуратуры за проведением подобных следственных мероприятий и ОРМ.

Отдельно обращается внимание на сроки расследования уголовных дел. Если они превышают 12 месяцев, то прокуроры на местах должны информировать об этом центральный аппарат Генеральной прокуратуры. В тех же случаях, когда следствие затягивается путем приостановления или прекращения дела с последующим его возобновлением, надзорщикам предписано сообщать об этом высшим руководителям следственных органов.

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в комментариях «Коммерсанту» отметил, что еще целый ряд мер в документ не вошел. Например, по его словам, не упомянуто недопущение привлечения предпринимателей к уголовной ответственности в нарушение прим. 1 к ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество). Кроме того, некоторые проблемные вопросы невозможно решить только мерами контроля и надзора. Для их решения нужно менять сами законы. Например, если изъятие электронных носителей в рамках УПК РФ в настоящее время серьезно ограничено, то в рамках оперативно-разыскной деятельности законодательство по-прежнему оставляет такую возможность.