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Минфин покрыл дефицит бюджета средствами из ФНБ

Минфин в августе направил более 3,5 млрд из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Минфина.

«В августе часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 21,4 млн долларов США, 18 млн евро и 3,6 млн фунтов стерлингов была реализована за 3,56 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — следует из сообщения.

Согласно прогнозу Минфина, дефицит бюджета в этом году не превысит 5% ВВП.

В 2021 году структурный первичный дефицит федерального бюджета может вырасти в три раза — с 585 млрд до 1,46 трлн рублей, прогнозирует Минфин.

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