Минфин покрыл дефицит бюджета средствами из ФНБ

kotobormot Такое ощущение что живем в 12 веке и правит нами семейство Б... ⚡ Состояние Навального улучшилось, его вывели из иску...

kotobormot люди все разные и мало про кого можно дать точный прогноз то... Найдет ли бухгалтер работу, если ему за 50?