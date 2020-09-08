Более 100 тыс. компаний зарегистрировались в системе обязательной маркировки табачной продукции

Более 100 тыс. компаний табачной отрасли зарегистрировались в системе маркировки. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В настоящее время участниками оборота маркированной табачной продукции являются более 101 тыс. компаний», — цитирует ТАСС оператора.

Регистрация розницы в системе резко возросла в последние дни перед вступлением в силу запрета на оборот немаркированных сигарет и папирос с 1 июля этого года.

По данным оператора, лидером по числу участников оборота табачной продукции, зарегистрированных в системе «Честный знак», стал Краснодарский край. В пятерку регионов по этому показателю также вошли Московская область, Москва, Калининградская и Ростовская области.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет.