Долги по ипотеке поднялись на рекордный уровень

Россияне рекордно задолжали по жилищным кредитам — совокупная сумма превысила 8 трлн рублей. Это 44,7% от общей суммы розничных кредитов всех типов.

Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, пишет «Лента.ру».

Как ни странно, рекордный рост задолженности вышел во втором квартале 2020 года. За этот период ипотечная задолженность поднялась на 1,2 процентного пункта, что является рекордом за последние 3 года.

«Текущий рост ипотеки происходит на фоне снижения ставок (на 1,6 процентного пункта с начала года), которое стало прежде всего результатом государственной поддержки, — поясняют аналитики. — Если три-четыре года назад ипотека росла в первую очередь на эффекте низкой базы, то сейчас рост обусловлен зрелостью рынка».

Также россияне стали оформлять ипотеку на максимальные сроки. По итогам июля 2020 года средний срок ипотеки превысил 200 месяцев (16 с лишним лет). Долгий срок ипотеки повышает стоимость кредита, зато дает возможность платить меньше в месяц, по сравнению с меньшим сроком.