Декларацию по налогу на прибыль планируют изменить. За 2020 год будем сдавать уже новую форму

Декларацию по налогу на прибыль организаций опять поменяют. Проект приказа ФНС опубликован на сайте проектов для обсуждения.

Ныне действующая декларация утверждена всего лишь год назад, но за это время внесено много изменений в Налоговый кодекс. Федеральные законы и список поправок в них приведены в сводном отчете к проекту приказа ФНС:

от 29.09.2019 № 325-ФЗ в НК РФ включена ст.105.18-1 о корректировке по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения и отменен п.4 ст.230 НК РФ, согласно которому в декларацию по налогу на прибыль включались сведения о доходах физических лиц по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, о выплатах по ценным бумагам;

от 29.09.2019 № 321-ФЗ — о порядке учета при налогообложении платы, вносимой собственниками и иными правообладателями садовых или огородных земельных участков;

от 02.08.2019.№ 269-ФЗ — введена статья 284.9 о налогообложении участников специальных инвестиционных контрактов;

от 18.03.2020 № 65-ФЗ — об установлении законами субъектов Российской Федерации пониженных ставок в отношении прибыли, полученной от деятельности по освоению участков недр при исчислении по ним налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также при производстве сжиженного природного газа на новых производственных мощностях;

от 26.03.2020 № 68-ФЗ — о порядке учета при налогообложении доходов полученных и расходов произведенных, связанных с безвозмездным предоставлением эфирного времени и (или) печатной площади;

от 01.04.2020 № 70-ФЗ — о ведении раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) при исполнении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности;

от 22.04.2020 № 121-ФЗ — о порядке учета при налогообложении субсидий, полученных из федерального бюджета в связи коронавирусной инфекцией, расходов на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) коронавирусной инфекции;

от 08.06.2020 № 172-ФЗ — о порядке учета при налогообложении расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного отдельным видам некоммерческих организаций;

от 13.07.2020 № 195-ФЗ — установлен льготный порядок налогообложения резидентов Арктической зоны Российской Федерации, уточнен порядок налогообложения резидентов ТОСЭР и свободного порта Владивосток.

Все эти поправки будут учтены в новой форме, которая должна вступить в силу, начиная с представления налоговой декларации за налоговый период 2020 года, но не ранее 1 января 2021 года.