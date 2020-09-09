Зафиксировано рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого «пластика» сократилось на рекордный за последние пять лет показатель — сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных ЦБ РФ.

Количество банковских карт в использовании за этот период сократилось на 2,3%, — до 190,3 миллиона карт, пишет РИА Новости. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году — тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч.

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. Однако это не единственное объяснение, сходятся во мнении аналитики.

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Среди других ограничительных факторов — насыщение рынка картами: в среднем на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены «на всякий случай».

Однако не только россияне стали более рационально подходить к оформлению пластиковых карт — банки также стали стараться предлагать их только тем потребителям, которые с наибольшей вероятностью будут использовать ее, так как кредитная организация несет значимые затраты на выпуск невостребованной карты, ее хранение в офисе и последующее уничтожение.