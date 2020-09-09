В Москве возобновили прием заявок от бизнеса на получение субсидий

Столичное правительство объявило о новом этапе приема заявок от бизнеса на получение субсидий.

Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Бизнес может рассчитывать на следующие виды финансовой поддержки:

компенсация затрат на обучение персонала (с 15 сентября по 29 октября);

субсидия для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса (с 15 сентября по 30 октября);

выплаты для столичных экспортеров (с 15 сентября по 30 октября).

«Продлить прием заявок по ряду субсидий попросили сами предприниматели. Еще около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время», — отметила Наталья Сергунина.

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персонала позволяет возместить до 95 процентов расходов на образовательные услуги — до 120 тысяч рублей на одного сотрудника и до 10 миллионов рублей в сумме на предприятие. Возмещению подлежат расходы на подготовку или переподготовку кадров по всем категориям, включенным в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Этот список утверждает Министерство образования и науки Российской Федерации.

Субсидия на экспорт продукции компенсирует до 100 процентов затрат на реализацию за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда. Ее максимальный размер — три миллиона рублей. Кроме того, столичные экспортеры могут обратиться за грантом, размер которого составляет 10 процентов от суммы исполненных контрактов на зарубежные поставки, но не более 10 миллионов рублей.

Коммерческие коворкинги приглашают подать заявку на субсидию для создания на своей территории центра услуг для бизнеса. Они могут получить денежные средства из бюджета города на его оснащение, приобретение и монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов. Максимальный размер выплаты составляет один миллион рублей.

«Сегодня в столице работает 16 центров услуг для бизнеса во всех округах. Открытие новых точек в коворкингах позволяет формировать разветвленную и доступную инфраструктуру для малого и среднего предпринимательства в столице. Для его представителей сейчас особенно актуальна возможность оперативно получить консультацию по мерам поддержки или оформить документы для решения вопросов», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.