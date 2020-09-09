Управляющих розничными рынками предложили штрафовать на 10 млн за отсутствие касс у продавцов

В октябре этого года в Госдуму внесут законопроект, который позволит привлекать к ответственности управляющие розничными рынками компании за отсутствие кассовой техники у продавцов.

Автор инициативы депутат от ЛДПР Андрей Луговой предлагает обязательное использование контрольно-кассовой техники на рынках. О своем проекте он рассказал РБК.

Сейчас организации и индивидуальные предприниматели могут производить расчет без применения касс при торговле на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах. Если поправки Лугового будут одобрены, то из этого списка (он прописан в законе о контроль-кассовой технике) вычеркнут розничные рынки. Исключение будет сделано для фермеров, производящих собственную продукцию.

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В законе «О розничных рынках», где перечисляются права управляющих рынком компаний, предусмотрят, что они сами смогут проводить проверки применения кассовой техники. В случае ее отсутствия — управляющая компания вправе сообщить о нарушении налоговикам.

Законопроект также предполагает ужесточение наказания за нарушения, связанные с применением кассового оборудования: если управляющая рынком компания предоставит юрлицам торговое место на розничном рынке без документов о зарегистрированной контрольно-кассовой техники и не сообщит об этом в налоговые органы, то ее ждет штраф в размере от 5 до 10 млн. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. В законопроекте также указано, что в таком случае протокол будет вынесен без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.