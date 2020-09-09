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Управляющих розничными рынками предложили штрафовать на 10 млн за отсутствие касс у продавцов

В октябре этого года в Госдуму внесут законопроект, который позволит привлекать к ответственности управляющие розничными рынками компании за отсутствие кассовой техники у продавцов.

Автор инициативы депутат от ЛДПР Андрей Луговой предлагает обязательное использование контрольно-кассовой техники на рынках. О своем проекте он рассказал РБК.

Сейчас организации и индивидуальные предприниматели могут производить расчет без применения касс при торговле на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах. Если поправки Лугового будут одобрены, то из этого списка (он прописан в законе о контроль-кассовой технике) вычеркнут розничные рынки. Исключение будет сделано для фермеров, производящих собственную продукцию.

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В законе «О розничных рынках», где перечисляются права управляющих рынком компаний, предусмотрят, что они сами смогут проводить проверки применения кассовой техники. В случае ее отсутствия — управляющая компания вправе сообщить о нарушении налоговикам.

Законопроект также предполагает ужесточение наказания за нарушения, связанные с применением кассового оборудования: если управляющая рынком компания предоставит юрлицам торговое место на розничном рынке без документов о зарегистрированной контрольно-кассовой техники и не сообщит об этом в налоговые органы, то ее ждет штраф в размере от 5 до 10 млн. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. В законопроекте также указано, что в таком случае протокол будет вынесен без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.
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Луговой отметил, что комитет Госдумы по безопасности с 2018 года занимается разработкой соответствующего законопроекта. Еще тогда правительство должно было создать законодательные инициативы, которые бы решили проблему теневого оборота денежных средств на рынках, но до сих пор ничего не произошло, отметил депутат.

В июне 2018 года президент Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ разобраться с вопросом теневого оборота наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках, а также решить проблемы нелегального перевода денег заграницу.

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