ЦБ запустит первый в России финансовый маркетплейс до конца года

ЦБ до конца года откроет первый в стране финансовый маркетплейс. Платформа предоставит возможность клиентам оформлять и сравнивать финансовые продукты разных банков.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ.

Оформить сделку можно будет с помощью сайтов-агрегаторов «Банки.ру» или «Сравни.ру».

«Чтобы зарегистрироваться на финансовой платформе, через которую возможно оформление банковских вкладов, нужно будет один раз встретиться с ее сотрудником. Например, вызвать его на дом. После этого можно будет открывать депозиты в любом банке, подключенном к маркетплейсу, без дополнительной идентификации. В то же время получение услуг по биометрии пока недоступно. Для этого нужны дополнительные поправки в закон», — пишет издание.

В регуляторе также сообщили, что для потребителей платформу планируется сделать бесплатной, а расходы на IT-инфраструктуру и удаленную идентификацию клиентов будут оплачивать банки.

Отмечается, что на данном этапе с проектом работают более десяти банков-партнеров, среди них Газпромбанк, «Зенит» и «Дом.РФ».